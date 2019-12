Forti raffiche di vento in città, decine di alberi caduti: oltre 120 interventi dei vigili del fuoco

Alberi abbattuti, tegole divelte, cartelloni caduti al suolo e diversi gazebo distrutti. E' il bilancio di una notte di vento forte e pioggia che si sono abbattuti su Palermo e la provincia. Sono stati oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco tra la notte e stamattina: "E' stato un inferno". Intanto anche oggi sarà allerta meteo a Palermo. Ieri sera la Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi: resteranno chiusi giardini e ville.

Nel giro di un’ora le forti raffiche di vento hanno buttato giù decine di alberi che sono finiti su auto, scooter e persino sulla cancellata storica del Villino Florio di viale Regina Margherita. Altri esemplari si sono piegati al vento e sono venuti giù in via dei Cantieri, via dell’Arsenale, via Valdemone, viale Campania, piazza Croci, via Dante, via Catania, via XX settembre, viale Regina Margherita, corso Tukory e via Besio. A piazza Bologni il maltempo ha “sradicato” il gazebo di un pub che si è poi accartocciato su se stesso.

Lungo l’autostrada Palermo-Mazara, all’altezza dello svincolo di Tommaso Natale, è stata segnalata ieri sera la presenza dei jersey (le barriere in plastica) al centro della carreggiata. A San Martino delle Scale, nei pressi di Monreale, alcune famiglie sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa di grossi arbusti caduti proprio davanti all'ingresso degli appartamenti. Ma i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo hanno confermano che fino a stanotte non sono stati registrati feriti.