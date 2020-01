Il vento torna a soffiare su Palermo e la provincia, piazza Croci "perde" un'altra palma

Alberi spezzati, tettoie scoperchiate, pali divelti e insegne pubblicitarie piegate dal vento. Il maltempo è tornato a minacciare Palermo e la provincia. Questa volta non con la pioggia ma con potenti raffiche che hanno spinto fino a 70 chilometri orari. I vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte con oltre ottanta interventi. Uno di questi nel centro del capoluogo siciliano, in piazza Croci, dove il vento ha buttato giù un’altra palma sfiorando un'auto di passaggio.

La maggior parte delle squadre del 115 sono state impegnate in provincia, soprattutto nelle Madonie. Nella zona delle Petralie un mezzo dell’Anas in movimento è stato colpito da un albero nella parte posteriore (foto allegata): illeso il conducente. Interventi anche a Cerda, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Polizzi Generosa, Bompietro e Montemaggiore Belsito. In alcuni casi si è reso necessario il supporto dei carabinieri e del personale della Protezione civile. Non si registrano feriti.

Gallery