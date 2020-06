Spiaggia allagata e lettini fuori uso, falsa partenza per i lidi a Mondello

Spiaggia allagata e cielo coperto. A rovinare l'avvio della stagione balneare oggi a Mondello questa volta non sono state le misure anti Covid ma il maltempo che da ieri si è abbattuto in città. Brutta sorpresa infatti stamani per i bagnanti che avevano scelto i lidi cittadini per la prima tintarella.

La pioggia e una mareggiata a sorpresa hanno allagato i lidi già attrezzati. Inagibili lettini e ombrelloni sistemati dalla società Italo belga che ha in concessione la spiaggia e che quest'anno ha rinunciato alle tradizionali cabine.

A metà di maggio scorso è arrivata la firma dell’assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro, sul decreto attuativo che prevede l’estensione in Sicilia delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033. Altro punto saliente del provvedimento, oltre all'estensione, la possibilità di presentare le istanze (1 giugno-31 agosto 2020) attraverso un portale informatico dedicato che consentirà l’avvio delle procedure di concessione del demanio marittimo in via digitale.

