Detriti e fango dopo l’alluvione a Corleone: chiusa una scuola, evacuate alcune case

Chiuse una scuola e diverse strade, evacuate in via precauzionale alcune case. Resta critica la situazione a Corleone dopo il nubifragio che sabato scorso ha portato con sé morte e devastazione. Oggi nel comune del Palermitano il prefetto del capoluogo siciliano, Antonella De Miro, ha presieduto un briefing con l’Amministrazione comunale. Dopo aver sorvolato a bordo di un elicottero della polizia l'area interessata dall'alluvione, il prefetto si è recata al Comune per fare il punto della situazione. Per far fronte all'emergenza, nelle ore immediatamente successive alla "bomba d'acqua", i cittadini hanno messo a disposizione trattori ed escavatori per liberare dal fango le strade interrotte e salvare le persone intrappolate nelle macchine o nelle abitazioni.

In via precauzionale sono state evacuate abitazioni a rischio, chiuse diverse strade per crollo o pericolo e anche l'istituto comprensivo “G. Vasi”, invaso sabato notte da acqua, detriti e fango provenienti da un impluvio a monte della scuola, per l'innaturale deviazione del torrente Corleone, affluente del Belice sinistro, a causa di una pesante ostruzione dell'alveo del corso d'acqua. Alla riunione era presente anche l’Esercito, il cui intervento già ieri sera è stato chiesto dal prefetto per rimuovere una collinetta di fango e detriti che si è formata nella parte retrostante della citata scuola e garantire la ripresa tempestiva delle lezioni in condizioni di sicurezza. Ai commissari straordinari il prefetto ha rivolto parole di apprezzamento per "la costante presenza e l'indiscusso impegno per fronteggiare al meglio, già da venerdì scorso, la situazione emergenziale" (Fonte: Adnkronos).