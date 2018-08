Strade allagate, traffico in tilt e black out: Palermo in difficoltà alla prima pioggia

Strade invase dall'acqua, automobilisti impantanati, ascensori bloccati. Disagi, tanti, per pochi minuti di pioggia. Ecco Palermo oggi, alle prese con un acquazzone. La colonnina di mercurio rimane alta, ma il sole ha lasciato spazio alle precipitazioni. E le conseguenze non si sono fatte attendere.

Nella zona di piazza Indipendenza le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi. Risultato? Lo stop forzato di auto, scooter e autobus. "Abbiamo ricevuto moltee chiamate - spiegano dalla sala operativa del vigili del fuoco - da parte di cittadini rimasti bloccati in ascensore. Sono arrivate quasi in contemporanea". I vigili sono intervenuti in corso Scinà, alla Guadagna, alla Zisa, nella zona di Viale del Fante.