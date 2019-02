Maltempo, danni per le forti raffiche di vento: rami spezzati e cartelloni divelti

Cartelloni pubblicitari divelti, tettoie spazzate via e alberi abbattuti. Sono state decine le richiesta di aiuto giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Le segnalazioni sono arrivate da più zone della città, da Mondello al Foro italico, dallo Zen alla zona di corso dei Mille. Disagi anche in provincia: a San Martino delle Scale, Ficarazzi e Villabate in particolare.