Torna il maltempo, prevista pioggia: diramata allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di domani in tutta la Sicilia, compresa la provincia di Palermo. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Il bollettino fa riferimento alla giornata di oggi (dalle 16) e a quella di domani, 4 maggio 2019, per le intere 24 ore.