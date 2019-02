Piove, Casteldaccia ripiomba nell'incubo: auto impantanate anche a Misilmeri

Pioggia, allagamenti e gente intrappolata in auto o in casa. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra Misilmeri e Casteldaccia per soccorrere questa mattina alcune persone che sono state sorprese dalle abbondanti precipitazioni. Sembrerebbe che i due episodi siano collegati con lo straripamento del fiume Eleuterio.

L’episodio di questa mattina ha inevitabilmente riportato indietro le lancette alla tragica notte fra il 3 e il 4 novembre dello scorso anno, quando nove persone hanno perso la vita dentro una villetta in contrada Cavallaro travolta dalla furia dell’acqua. Le squadre del 115 sono intervenute per tirare via le auto rimaste impantanate tra Piano Stoppa, a Misilmeri, e via Pietro Nenni, a Casteldaccia.

Per raggiungere gli automobilisti e metterli in sicurezza è stato necessario l’intervento dei sommozzatori, che hanno soccorso alcune persone che non riuscivano a uscire da casa per via degli allagamenti. La pioggia ha creato disagi a molte altri abitanti dei due comuni: sarebbero almeno una decina i magazzini allagati con 20-25 centimetri di acqua.

I vari interventi degli uomini del 115 registrati nella mattinata sono serviti ad evitare conseguenze peggiori. Non si registrano feriti ma non appena cesserà la pioggia si passerà alla conta dei danni.

