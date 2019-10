Maltempo, pioggia e disagi dalla periferia al centro: allagamenti e traffico in tilt

Box e scantinati allagati, traffico in tilt e strade trasformate in fiumi. Il violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città ha creato disagi da un capo all'altro della città. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco da parte di cittadini rimasti in panne o alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Le situazioni più critiche in via Cappuccini, viale Regione Siciliana, nella zona di viale delle Scienze e piazza Indipendenza. Tombini saltati e diversi centimetri di acqua sull'asfalto anche a Bonagia e alla Zisa. Circolazione in tilt in diverse aree della città dal centro alla periferia con lunghe code e automobilisti imbottigliati nel traffico.