Maltempo, prima pioggia e primi disagi: allagato sottopassaggio a Isola delle Femmine

Settembre si è aperto all'insegna della pioggia e dei disagi. Le precipitazioni hanno causato difficoltà alla circolazione soprattutto nelle zone periferiche e in autostrada. In particolare, sono stati segnalati allagamenti sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Carini e Isola delle Femmine. L'Anas ha reso noto che la statale 113 è stata chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel comune di Isola delle Femmine, a causa dell’allagamento di un sottopassaggio. La viabilità in entrambe le direzioni "è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco".