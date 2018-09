Paura al Foro Italico, ramo si spezza e finisce sopra i tavolini di un bar

Attimi di paura nel pomeriggio per i clienti di una gelateria al Foro Italico. Un ramo si è staccato da un albero ed è finito su un grande ombrellone che riparava alcuni tavolini, abbattendoli. Fortunatamente i clienti si sono spostati in tempo, rimanendo illesi. Sono intervenuti i vigili urbani. Per rimuovere il tronco dovranno intervenire gli operai del settore Ville e Giardini.