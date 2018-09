Maltempo, torna la pioggia: Mondello (e Partanna) ancora sott'acqua

Sembra essere diventata una triste abitudine: con la pioggia tornano puntuali allagamenti e disagi in città e provincia. La pioggia caduta nel primo pomeriggio ha mandato in tilt la circolazione a Mondello, da Partanna a Valdesi. Diverse le auto rimaste bloccate dall'acqua. Chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. (Video girato a Mondello inviato alla redazione da Angelo Mancuso)

Problemi anche allo Zen, dove si sono accumulati diversi centrimetri d'acqua. I residenti: "Siamo abbandonati da tutti".

Disagi anche sulla Palermo-Agrigento. Si sono formati chilometri di coda per allagamenti nella zona di Villabate e Portella di Mare e per i lavori di rifacimento dell'asfalto. Molti automobilisti incolonnati in direzione Agrigento hanno fatto retromarcia e stanno cercando di tornare nel capoluogo.