Con la pioggia tornano i disagi, ancora strade allagate

Pioggia e disagi. Il copione si è riproposto nel pomeriggio in alcune zone della città. Dopo alcuni minuti di precipitazioni, in via Messina Marine, ma anche in via Castelforte e in via Ciaculli pedoni e automobilisti hanno dovuto fare i conti con le strade allagate.

"Abito tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno - racconta una lettrice a PalermoToday - e ogni giorno per tornare a casa percorro via Ciaculli. Dopo dieci minuti di pioggia, le condizioni sono già pessime".

Intanto per le prossime ore la Protezione Civile ha diffuso l'allerta meteo gialla per intense precipitazioni.

Gallery