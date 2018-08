Maltempo, dopo la pioggia si contano i danni: ancora strade e garage allagati

Ancora una volta Palermo e i comuni della provincia devono fare i conti con i danni causati dalla pioggia. Decine le chiamate giunte ieri sera alla centrale operativa dei vigili del fuoco, soprattutto da parte di cittadini rimasti intrappolati in auto. Le situazioni più critiche nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, con magazzini e strade allagate.

"Secondo giorno di pioggia e secondo allagamento 'monsonico' - racconta un lettore a PalermoToday - con le auto in sosta letteralmente allagate dal fiume di acqua mista a liquami. Turisti e residenti impauriti che non riescono a tornare alle loro abitazioni e odori nauseabondi. Probabilmente ormai, Mondello allagata non è neanche più notizia, ma siamo davvero vicini al collasso. Basterebbe una bomba d’acqua, per usare un termine ormai ampiamente inflazionato, più duratura per mettere in ginocchio centinaia di famiglie che abitano in zona. Non è stata effettuata manutenzione alcuna sui tombini da diversi anni e gli effetti sono chiaramente devastanti. Piazza Valdesi sarà come sempre impraticabile per metà a causa dei residui solidi che chiaramente non possono defluire, la puzza di fognatura resterà per qualche ora.. .poi magicamente tutto dimenticato, in attesa che la ruota giri inesorabilmente e lo spettacolo possa ripetersi".

Disagi sono stati segnalati anche a Partinico e Isola delle Femmine.

Anche a causa della forte pioggia e della ridotta visibilità, ieri sera si è verificato un tamponamento sulla A29 all'altezza di Tommaso Natale. Due le auto coinvolte. Nell'impatto una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale.

