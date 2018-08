Nubifragio su Palermo, mezza città allagata: automobilisti bloccati in autostrada

La pioggia caduta nelle ultime ore in città e provincia ha portato con sè una lunga scia di disagi. Diverse strade - da Mondello alla Zisa, da via Messina Marine a piazza Indipendenza, da Ciaculli alla zona del cimitero dei Rotoli - sono state invase dall'acqua. Decine le chiamate giunte dalla sala operativa dei vigili del fuoco, impegnati per tutta la notte. In città la situazione più critica in via Ugo La Malfa, in viale Regione Siciliana all'altezza di Leroy Merlin e nelle strade parallele, con ripercussioni pesantissime sull'autostrada. La A29 è stata bloccata per ore con lunghissime code. In provincia a preoccupare è Cefalù, dove un b&b è stato evacuato.

In città, spiegano dalla sala operativa del 115, le richieste di aiuto sono giunte per infiltrazioni, garage allagati, cittadini rimasti bloccati negli ascensori e vie inaccessibili. Le squadre hanno lavorato per diverse ore nelle strade parallele a viale Regione Siciliana. "'Si sono allagate - spiegano - ed è stato necessario l'intervento dei mezzi anfibi per liberare le auto rimaste intrappolate". E i problemi di viabilità in quel tratto hanno avuto ripercussioni anche sul traffico autostradale. Sulla A29 la circolazione è andata in tilt e si sono create lunghe code.

In provincia a risentire maggiormente della pioggia è stata Cefalù. A causa del pericolo di frane il bed and breakfast "Paradise" in contrada Monte è stato evacuato a scopo precauzionale. Disagi si sono registrati in contrada Santa Lucia e in viale Mediterraneo con strade allagate, auto in difficoltà e alberi divelti. Disagi e allagamenti anche a Lascari in contrada Salinella e a Carini lungo la statale 113