Pochi minuti di pioggia e nuovi disagi: a Baida si sgretola l'asfalto

Il mese di agosto si conferma "bersagliato" dalla pioggia. Anche oggi le precipitazioni non hanno risparmiato la città e puntuali si sono ripresentati i disagi. In via alla Falconara, a Baida, l'asfalto si è letteralmente sgretolato (come si vede nel video inviato da Giuseppe Comune).

Problemi anche in via Castellana, dove sono saltati i tombini e la strada si è trasformata in torrente. "Da oltre un anno a Borgo Nuovo - protesta un lettore a PalermoToday - non viene effettuata pulizia di caditoie e marciapiedi. Ci sono alberi altissimi, con il rischio che cadano sopra le auto. Questo é il risultato di un'amministrazione totalmente assente". Transennata dai vigili del fuoco, per allagamento, la strada che porta al centro commerciale La Torre.

Disagi sono segnalati anche in viale Michelangelo. Negli ultimi giorni il maltempo non ha concesso tregua e, soprattutto nelle zone periferiche e nelle borgate di Mondello e Sferracavallo, strade e garage si sono allagate. Il maltempo non sta risparmiando neppure Ustica, dove l'acqua ha inondato diverse strade.