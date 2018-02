"Rovesci e temporali in arrivo", scatta allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, 3 febbraio. In particolare - si legge nell'avviso - si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti meridionali con raffiche di burrasche forti, possibile mareggiate lungo le coste esposte".