Maltempo, temporali in arrivo: prolungata l'allerta gialla

Prosegue l'allerta gialla, già diramata nel pomeriggio di ieri. La Protezione Civile Regionale, infatti, ha diramato nel pomeriggio un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani, 12 gennaio. L'avviso è stato ripreso e inoltrato dagli uffici del Comune di Palermo. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali.

(In basso l'avviso regionale della Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico).

AVVISO PROTEZIONE CIVILE