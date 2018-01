"Rovesci e temporali in arrivo", scatta allerta meteo gialla

Sembra archiviata definitivamente la fase di caldo primaverile degli ultimi giorni. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse nella giornata di domani. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali.

A partire da stanotte si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori settentrionali e meridionali, con quantitativi cumulati deboli. Venti tendenti a forti. Mentre, per quanto riguarda i mari, localmente molto mosso lo Ionio, in attenuazione; tendenti a molto mossi i restanti bacini occidentali".

Allegati