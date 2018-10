Nubifragio nella notte, allagamenti e alberi caduti a Palermo

Piove e la città va in tilt. Un nuovo nubifragio si è abbattuto su Palermo nella notte provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: decine sono stati gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani. Diverse auto sono rimaste impantante. La pioggia - caduta ininterrottamente dal pomeriggio di ieri - ha creato i "soliti" disagi: le strade si sono completamente allagate in via Ugo La Malfa e in viale Regione Siciliana Nord Ovest.

Rovente per tutta la notte il centralino dei vigili del fuoco. "Siamo dovuti intervenire per liberare alcuni automobilisti rimasti intrappolati all'interno delle vetture come ad esempio in via Pecori Giraldi, allo Sperone, dove la strada era allagata", dicono dal 115. E non sono mancati gli alberi caduti: in via Francesco Crispi, in viale Maria Santissima Mediatrice e in via Luigi Cerbone allo Zen.

"Interventi anche per infiltrazioni d'acqua all'interno di abitazioni private in diverse parti della città - spiegano dai vigili del fuoco - e per mettere in sicurezza uno stabile in via Brigata Aosta dove era stato segnalato un balcone pericolante". A causa delle piogge di quese ore le infiltrazioni d'acqua hanno indebolito le strutture. Allagati i sottopassi in via Imera e in viale Regione siciliana all'altezza di viale Lazio e del ponte Belgio. Infine un'auto è finita dentro un tombino in via Leonardo da Vinci.