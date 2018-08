Il maltempo non dà tregua: nubifragio su Palermo, mezza città allagata

Strade come fiumi a Palermo: in serata, intorno alle 20, un nubifragio si è abbattuto sulla città e sulla provincia. Sott'acqua Partanna, Mondello, Valdesi, Sferracavallo e la zona Nord del capoluogo. Allagata anche l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Disagi per gli automobilisti che erano in viaggio: dall'uscita di Partinico a Isola delle Femmine, a causa della pioggia intensa, la visibilità si è ridotta particolarmente. Traffico in tilt da Carini a dopo le gallerie, all'altezza di Isola delle Femmine: soprattutto in direzione Mazara del Vallo si sono formate lunghe code. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che con le pompe idrovore hanno cercando di rendere percorribile il tratto di autostrada.

Vigili del fuoco e protezione civile in azione anche nella zona di Mondello: impossibile percorrere molte strade, diversi i parcheggi e le attività commerciali invase dall'acqua. Il temporale ha reso i tavolini esterni di locali e trattorie simili a zattere. Residenti bloccati in casa nella zona di Partanna. La pioggia ha messo in ginocchio anche via dell'Olimpo, dove numerose auto sono state costrette a fermarsi per il livello troppo alto dell'acqua. Automobilisti bloccati anche nel parcheggio del centro commerciale Conca d'Oro: almeno tre le auto rimaste impantanate (Guada foto inviata da Adriana Ferrotta nella gallery).

Sono giorni, ormai, che il maltempo non dà tregua e l’instabilità metereologica non è ancora terminata: per tutta la giornata di oggi il livello di allerta resta giallo.