Strade imbiancate nel Palermitano, spazzaneve e spargisale in azione

Il forte calo delle temperature ha fatto comparire la neve anche nel Palermitano e l'Anas ha reso noto di avere attivato le procedure per la gestione dell’emergenza. Sono in azione già da ieri i mezzi spargisale e spazzaneve.

In provincia di Palermo gli interventi si concentrano sulla statale 285 “Di Caccamo” (PA) e 624 “Palermo-Sciacca”. Per quanto riguarda le autostrade in gestione Anas, i mezzi spargisale sono in azione sui tratti lungo i quali è in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali, ovvero: A19 “Palermo - Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello; A29 “Palermo - Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa; A29dir “Alcamo - Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.