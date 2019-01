La neve imbianca il Palermitano, 23 boy scout bloccati in un rifugio ad Altofonte: salvati

La tanto attesa neve è arrivata e ha imbiancato il Palermitano. Oltre a dare spettacolo il maltempo però ha creato anche qualche disagio. Ad Altofonte 23 boy scout sono rimasti bloccati in un rifugio della Forestale in contrada Strasatto e sono dovuti intervenire i carabinieri per salvarli e riportarli in paese dove li attendevano i genitori.

Da ieri sera nevica anche a Piana degli Albanesi, San Martino delle Scale, Caccamo, Prizzi, Lercara, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale, Petralia Soprana e Sottana. Imbiancate anche le sommità di Monte Pellegrino (Guarda il video) e Monte Cuccio, a Palermo.

Disagi anche per gli automobilisti. Lungo l'autostrada Palermo-Catania, tra Trabia e Altavilla, si è verificato un incidente con tre feriti. Il personale Anas ha messo in azione i mezzi spargisale dopo la nevicata ha "colorato" di bianco una vasta area compresa tra Enna e Scillato. Sulla statale Palermo-Agrigento si circola con le catene a bordo. A cause del peggioramento delle condizioni meteo in corso, disagi anche per chi si sposta in pullman. L'azienda privata Prestia e Comandè ha sospeso tutte le corse in partenza da Santa Cristina Gela e da Piana per Palermo. Partirà solo la corsa delle 14:30 da Palermo. Vigili del fuoco al lavoro a Partinico: il vento ha abbattutto alcuni alberi in contrada Milioto.