"Impossibile garantire il servizio scuolabus": a Petralia Soprana le scuole restano chiuse  

Scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana. Lo ha deciso il sindaco Pietro Macaluso che ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare disagi, rischi e pericoli. "La decisione - spiegano dall'amministrazione - è stata presa anche in considerazione del fatto che non si possono garantire i servizi di scuolabus comunale".

La viabilità comunale grazie al lavoro svolto dal personale della protezione civile comunale è garantita ma le strade, se pur libere dalla neve, possono diventare pericolose per via del ghiaccio: "Ringrazio tutto il personale della protezione civile comunale e il suo coordinatore per l’impegno - afferma Macaluso - e la dedizione che hanno messo in questi giorni di neve per garantire la viabilità comunale. Un ringraziamento anche alle ditte private che hanno messo a disposizione della Città Metropolitana, su richiesta dell’ingegnere Elio Venturella, i propri mezzi al fine di garantire la viabilità nelle strade provinciali e l’Anas con le sue ditte esterne che hanno garantito la percorribilità delle strade statali".