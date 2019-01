Neve e ghiaccio mandano in tilt la circolazione: in Prefettura comitato per la viabilità

Non solo immagini suggestive, neve e ghiaccio stanno provocando disagi alla circolazione stradale. La statale Palermo-Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi; le auto possono circolare, ma solo se con le catene. Ghiaccio anche nei pressi di Giacalone e in alcuni tratti della Palermo-Mazara.

L'Anas è in azione per liberare le strade con i mezzi spazzaneve. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le auto rimaste bloccate dalle neve nella zona di Gratteri, Borgetto, Collesano, Giardinello, Camporeale, Termini Imerese e Caccamo. Alcuni alberi sono caduti sulla statale 113 a Bagheria e nei pressi dello svincolo di Sciara.

Anche in aeroporto, a causa delle neve, alcuni voli sono partiti e arrivati in ritardo mentre altri sono stati dirottati.

Situazione difficile anche per i treni. A causa delle intense nevicate, sulla linea Palermo-Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9.00 fra Catania e Caltanissetta. Traffico rallentato, invece, sulla Palermo-Agrigento, con ritardi fino a 40 minuti. Soppressi, in mattinata, due treni regionali.

Intanto in prefettura è stato convocato il "comitato operativo per la viabilità". L'iniziativa, assunta in via precauzionale, "mira a fare un quadro di sintesi delle criticità relative al sistema viario della provincia, correlate alle condizioni meteo avverse, che, sono già state oggetto di attento monitoraggio, anche attraverso diretti contatti con gli enti gestori delle reti viarie della provincia".