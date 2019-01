Boom di ritardi e voli dirottati per la neve, passeggeri esasperati: "Troppi disagi"

La neve, caduta ieri su Palermo e provincia, ha mandato in tilt anche i collegamenti aerei. Numerosi i disagi per i passeggeri in partenza da Palermo o in arrivo da altre destinazioni. Voli cancellati o dirottati in altri scali, ritardi hanno contraddistinto le ultime ore. Un calvario per molti viaggiatori, molti dei quali non sufficientemente informati dei cambi di programma delle compagnie aeree. Lo sfogo di alcuni passeggeri a PalermoToday: "Attese infinite e disagi"

All'aeroporto "Falcone-Borsellino", il volo delle 21,45 proveniente da Bologna è stato dirottato su Trapani; mentre quello delle 21,50 proveniente da Milano è atterrato su Trapani. A Comiso sono sbarcati i passeggeri del volo delle 19,30 proveniente da Roma; mentre è stato cancellato il Treviso-Palermo delle delle 23,40. Rinviato alle 12,30 di oggi il Palermo-Milano Malpensa (previsto alle 20,20 di ieri) e alle 11,30 il Palermo-Napoli (programmato alle 17,35 di ieri).

Tante le segnalazioni alla nostra redazione da parte di passeggeri sballotati da uno scalo all'altro a causa di neve e maltempo. Claudio Mirabella definisce un "paradosso" la situazione del volo AZ 1782 da Roma-Fiumicino a Palermo. E racconta: "Dovevamo atterrare in serata su Palermo ma per maltempo il volo è stato dirottato a Comiso. Arrivati inizia la barzelletta: ci hanno fatto rimanere sopra l'aereo per due ore. A Palermo la situazione frattanto era sbloccata, a Comiso invece per colpa di due autobotti di carburante che non funzionavano non è stato possibile rifornire l'aereo e ripartire. Nell'attesa finale senza comunicarci ancora nulla, hanno scaricato i bagagli dalla stiva per poi comunicarci che avremmo dovuto pernottare a Comiso".

"Nel frattempo - prosegue Mirabella - su Palermo atterravano tutti gli altri voli; mentre a Comiso, in un aeroporto fatiscente dove nessuno sa nulla, abbiamo subito disagi enormi. Sicuramente partiranno delle denunce".

Sullo stesso aereo anche Federica Perniciaro, che a PalermoToday racconta: "A Comiso si è verificata una situazione incresciosa. Le autobotti non hanno funzionato ed è stato impossibile provvedere al rifornimento di carburante. Solo in quel momento siamo scesi dall'aereo e siamo stati ''accolti' in aerostazione. Abbiamo tentato un approccio con la polizia, la guardia di finanza e un funzionario del ministero dell'interno. Il personale si è mostrato scortese, impreparato circa tutti gli aspetti organizzativi e logistici di questa emergenza. Abbiamo pernottato presso una struttura ricettiva di Comiso".

Altra Odissea è capitata a Christian Infantino, stavolta all'aeroporto "Falcone-Borsellino" con il volo Palermo-Roma dell'Alitalia, programmato alle 19,05 di eiri. "Ci hanno tenuto fino alle 2 di notte illudendoci che l'aereo sarebbe partito - riferisce Infantino -. Alle 2 abbiamo ricevuto comunicazione che il volo sarebbe stato cancellato. Grande disagio per l’assenza di comunicazione ufficiale ai passeggeri sull’evolversi della situazione. Ci sono stati anche momenti di tensione. Tanti altri voli cancellati per un po' di grandine, nemmeno se vivessimo in Siberia!".