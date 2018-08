Fulmine colpisce un albero e scoppia incendio, in fiamme deposito tir a Villabate

La pioggia che ha colpito Palermo ha portato con sè un'intensa attività elettrica. A Villabate, nei pressi dell'autostrada A19, i maggiori problemi. Un fulmine ha colpito un albero, che si è incendiato. Le fiamme si sono rapidamente estese e hanno interessato un deposito dove, accanto a delle pedane in legno, erano parcheggiati anche dei mezzi pesanti.

Una densa nube di fumo nero è ben visibile non solo in paese ma anche alla Palermo-Catania e dalla zona di via Messina Marine.Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.