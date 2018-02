Maltempo nel Palermitano, esondano fiumi a Monreale e Balestrate

Disagi e allagamenti ieri a Palermo e provincia a causa del maltempo che per diverse ore si è abbattuto sulla Sicilia. Poco dopo le 17 nella frazione di Pezzingoli, a Monreale, è straripato il torrente Sant'Elia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. "Erano a rischio alcune abitazioni estive - hanno spiegato dal comando - ma per fortuna poi la situazione è tornata sotto controllo. Alla fine non si sono registrate conseguenze preoccupanti".

A Balestrate, invece, nei pressi della spiaggia, a causa della pioggia battente è esondato il fiume Jato. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Disagi per tutta la giornata anche a Palermo dove si sono registrati allagamenti in via Ugo La Malfa, in via Principe di Scalea e nei pressi di piazza Indipendenza, in via Imera.