La neve ammanta centro e nord Italia: voli cancellati anche da e per Palermo

Il maltempo non sembra intenzionato a lasciare l'Italia e se da un lato regala immagini suggestive, come Roma e Napoli innevate, dall'altro crea disagi e problemi sul fronte dei trasporti. I collegamenti ferroviari e aerei hanno subito pesanti modifiche, che si ripercuotono anche su Palermo.

Stamani sono stati cancellati i voli AZ1203 Napoli-Palemo delle 7:40 e AZ1202 Palermo-Napoli delle 8:15. Il volo AZ1774 Palermo-Fiumicino delle 7 è invece decollato alle 8. Tra i passeggeri bloccati a Napoli anche attori e tecnici di “Dirty Dancing, The Classic Story on stage”, in programma stasera al Teatro Al Massimo. Lo spettacolo è stato pertanto rinviato a giovedì 1 marzo .

Intanto ieri sera si sono registrati momenti di tensione quando un centinaio di passeggeri, arrivati con un volo Ryanair da Pisa, hanno dovuto fare la spola da un punto all'altro dell'aeroporto perchè è stato più volte cambiato il nastro per la consegna dei bagagli.