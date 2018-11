Maltempo, circolazione ferroviaria ancora in tilt: niente treni sulla Palermo-Agrigento

Il maltempo delle scorse ore ha mandato in tilt anche i collegamenti ferroviari. Mentre è stata riattivata oggi la circolazione ferroviaria sulle linee Catania - Caltanissetta Xirbi (con riduzione di velocità) e Caltanissetta Xirbi - Caltanissetta Centrale - Canicattì-Gela, è ancora sospesa la circolazione sulla linea Palermo - Agrigento, per i gravi danni provocati dalle abbondanti piogge alla sede ferroviaria fra Fiumetorto e Lercara. Lo rende noto Trenitalia sottolineando che "i servizi sostituivi con autobus saranno attivati in base alla praticabilità della rete viaria".

Sulla linea Palermo - Catania continuano invece i lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto. Il miglioramento delle condizioni della rete viaria ha consentito di attivare servizi sostitutivi con bus fra le stazioni di Caltanissetta Xirbi e Palermo.

Trenitalia ricorda a chi si mette in viaggio in Sicilia "di verificare l’andamento della circolazione ferroviaria consultando il sito web trenitalia.com o contattando il call center gratuito 800 89 20 21".