Piove dentro la settima circoscrizione: "Raccogliamo acqua per i palermitani"

L'acqua filtra dai tetti degli uffici comunali al civico 31 di via Eleonora Duse. I consiglieri di circoscrizione Sandovalli, Armetta, Gottuso, Puma, Costantino e Galioto non ci stanno. "Abbiamo denunciato stamattina in aula - dice Vincenzo Sandovalli - questo problema degradante. A Palermo manca l'acqua, noi in circoscrizione - ironizza - la stiamo raccogliendo per distribuirla a tutti i palermitani e risolvere l'emergenza idrica".

Un problema di infiltrazioni ha riguardato anche la sede della Reset di piazza della Pace. I rappresentati dei lavoratori per la sicurezza hanno segnalato, prima all'azienda e poi anche a PalermoToday, il crollo di una parte del controsoffitto: "Ad oggi non è venuto nessuno per accertare la gravità dei fatti".

Pronta la replica del presidente Antonio Perniciaro: "Non c'è stato alcun crollo. Stamattina sono intervenuti i nostri tecnici per verificare la situazione e avviare eventuali lavori di manutenzione. La nostra non sarà una sede bellissima e presenta delle criticità per le quali stiamo cercando di fare il possibile con le risoste a nostra disposizione". Domani, conclude Perniciaro, è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici del Comune (proprietario dell'immobile) per valutare il da farsi.