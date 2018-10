"Bomba d’acqua nella notte": decisa la chiusura delle scuole a Bagheria

Il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque ha annunciato di aver firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 4 ottobre 2018. "Il maltempo - si legge in una nota arrivata dagli uffici comunali - continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria. Già oggi, mercoledì 3 ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani. Anche per domani, giovedì 4 ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza di chiusura delle scuole, cui si aggiunge anche quella di Bagheria".

"Molto probabilmente le condizioni meteo domani saranno migliori di quelle odierne ma pare che sia prevista una bomba d’acqua questa notte, ciò potrebbe causare allagamenti, rami divelti e dunque probabili disagi alla circolazione nella giornata di domani, pertanto ho deciso di tenere chiuse le scuole" , dice il sindaco Patrizio Cinque che aggiunge: "Ne approfitteremo, sebbene i controlli siano già stati eseguiti, per verificare nuovamente lo stato di sicurezza di alcuni plessi scolastici. Consigliamo se possibile di evitare di uscire di casa se persiste l’allerta meteo".