Su Palermo ancora pioggia e vento, scatta allerta meteo gialla

Condizioni meteo in peggioramento su Palermo. La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per domani. In particolare, si prevedono precipitazioni “sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Alle precipitazioni si aggiunge anche il vento. La Protezione civile prevede "venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.