In arrivo rovesci e temporali su Palermo, diramata allerta meteo arancione

Altra giornata di maltempo in arrivo. Il Dipartimento di protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo arancione dalle 17 di oggi fino alle 23,59 di domani 28 ottobre 2018 sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico.

Per Palermo (e Trapani) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati”.

Precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

