"Temporali in arrivo su Palermo": è allerta meteo gialla

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani.

"In particolare - si legge nell'avviso - si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse a partire dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia centrooccidentale e su quella nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Per domani sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse durante la notte, a prevalente carattere di rovescio o temporale e in rapido esaurimento prima dell’alba, sulla Sicilia centrooccidentale, in particolare sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui rilievi della Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli".

Allerta meteo Palermo 25-26 settembre 2018