Tuoni e fulmini, non è finita: nuova allerta per piogge

Ancora maltempo. Continua il folle agosto dopo questo inizio di settimana piovoso. La Protezione Civile regionale pochi minuti fa ha diffuso l'avviso 18234 con livello di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi, 22 agosto, alle ore 24 di domani, 23 agosto 2018.

In particolare - si legge nell'avviso - si prevedono, per la giornata di oggi precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati”. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi generalmente moderati”.

Clicca qui per leggere l'avviso della Protezione civile