Maltempo, in arrivo venti di burrasca e pioggia: scatta l'allerta meteo gialla

Maltempo in arrivo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore. Già da stasera si prevedono forti venti di burrasca e mareggiate lungo le coste. Dal pomeriggio di domani, e per le successive 24 ore, dovrebbe arrivare anche la pioggia. "I fenomeni - si legge nella nota della Protezione civile - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ferquente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento".