Diluvia e la città va in tilt: a Cruillas si rompe una condotta del gas, chiuso viale Regione

L'acquazzone che si è abbattuto sulla città sta provocando disagi e ingenti danni: la situazione più preoccupante è in via Atenasio (zona Cruillas), nei pressi di Grande Migliore, dove si è verificata la rottura di una condotta del gas. Sul posto vigili del fuoco, i tecnici di Amg e la polizia municipale. Si teme una fuga di gas, ma a provocare il danno potrebbe essere stato un escavatore. Per precauzione chiuse al traffico le carreggiate di viale Regione Siciliana, in entrambe le direzioni.

Le auto sono dirotatte su strade alternative in direzione Catania a partire dalla rotonda di viale Lazio e da Trapani verso Palermo dal ponte di Sferracavallo.

Pochi minuti di pioggia sono bastati per fare diventare le strade dei veri e propri fiumi. Numerose le segnalazioni giunte alle sale operative di vigili urbani e del fuoco. Si registrano allagamenti, tra gli altri, sulla circonvallazione, a piazza Indipendenza, in via Serradifalco e in via Messina Marine, di fronte all'ospedale Buccheri La Ferla all'interno del quale molti utenti sono rimasti bloccati. Stesso problema per i clienti di un supermercato in zona Policlinico.

Cumuli di rifiuti galleggianti hanno invaso le strade diventate off limits per gli automobilisti. Il traffico, neanche a dirlo, è andato in tilt. Fognature otturate e condizioni proibitive anche per i pedoni. Disagi in via Beati Paoli, al Foro Italico, in via Cruillas e all'altezza del ponte di via Belgio. Via Filippo Parlatore chiusa per la caduta di un albero in strada. Sul posto sono intervenute due squadre del 115. Negozio di antiquariato allagato nella zona di piazza Scaffa (video in basso).