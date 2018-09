Ci risiamo: temporale su Palermo, mezza città si allaga e il traffico va in tilt

Nemmeno la pulizia straordinaria effettuata in città in vista dell'arrivo del Papa è riuscita ad evitare gli allagamenti. Un improvviso temporale si è abbattuto su Palermo nel primo pomeriggio mandando la città in tilt. Lunghissima la lista delle strade che dopo la pioggia si sono trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello.

Traffico impazzito sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione città, che si è allagata all'altezza di Leroy Merlin causando una lunga coda che arriva fino allo svincolo di Tommaso Natale. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la brettella laterale. I rovesci hanno paralizzato anche la zona di Passo di Rigano e la via Ugo La Malfa. Chiuso un tratto di via Resuttana, inaccessibile da via De Gasperi, a causa di una voragine che si è aperta nell'asfalto: al lavoro la Protezione Civile. Anche qui gravi ripercussioni al traffico.

Acqua alta anche in via Brunelleschi e Mondello. In Provincia la situazione peggiore al momento si registra a Villagrazia sul lungomare Cristoforo Colombo (Guarda il video). In via Villini Sant'Isidoro, a Baida, un camion è rimasto bloccato dopo essere sprofondato nell'asfalto.

