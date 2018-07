Malore sul traghetto Genova-Palermo: passeggera soccorsa con l'elicottero

Malore a bordo del traghetto Excelsior partito ieri sera da Genova e diretto a Palermo. Una donna di 85 anni, originaria di Messina ma residente a Torino da anni, si è sentita male intorno a mezzanotte quando l'imbarcazione si trovava in navigazione a circa cinque miglia dall’isola di Gorgona, nel Mar Ligure, di fronte a Livorno.

La donna è stata subito assistita dal medico di bordo, in collaborazione con i sanitari del Centro Internazionale Radio Medico. Il comandante ha lanciato l'Sos al quale ha risposto la Capitaneria di Livorno, che ha coordinato tutta l'operazione di salvattaggio conclusasi con il ricovero della 85enne in un ospedale della città toscana. La nave Excelsior, dirottata precedentemente verso Livorno per disposizione dalla sala operativa della Capitaneria, ha ripreso la navigazione verso il porto di Palermo.

Le modalità di intervento

Per soccorrere la donna è stato necessario l'intervento di un elicottero della Guardia costiera di Sarzana, con un altro medico a bordo, e l’invio di una motovedetta della Capitaneria livornese che ha fornito assistenza durante le operazioni di trasferimento della 85enne dal traghetto al velivolo, poi atterrato nella piazzola dell’ospedale civico.