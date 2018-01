La casa cinematografica Magnum 5B cerca attori, casting a Palermo

Cercasi attrici e attori dai diciotto anni in su per recitare in film e cortometraggi diretti dai registi Dariush Baghi, Giuseppe Piampiano e Marco Cannilla. A lanciare l’invito è la casa cinematografica ed editrice “Magnum 5B” che giovedì 18 gennaio selezionerà gli aspiranti attori nell’ambito di un casting che si terrà nella sede della Confederazione ES.A.AR.CO., associazione che rappresenta gli interessi economici e sociali delle piccole e medie imprese in via Enrico Fermi 22/24, a partire dalle 16:45 fino alle 19.

Alla selezione possono partecipare sia soggetti alla prima esperienza sia coloro che vantano già partecipazioni nel mondo dello spettacolo. A questi ultimi si richiede di presentare, oltre alla copia del documento di identità, anche un curriculum artistico.

A tutti gli altri, invece, il curriculum professionale e la carta d’identità. La commissione valutatrice sarà composta da Dariush Baghi (presidente, fondatore ed editore della casa cinematografica ed editrice “Magnum 5B”, regista, sceneggiatore e scrittore), Maria Calabrese (cofondatrice “Magnum 5B”), Giuseppe Piampiano (vicepresidente, regista e sceneggiatore) e Marco Cannilla (regista e musicista).