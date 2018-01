Paolo Borsellino cuore nerazzurro, l'Inter regala una maglia al figlio Manfredi

In occasione della ricorrenza del compleanno del giudice Paolo Borsellino (che oggi avrebbe compiuto 78 anni), alla presenza del Questore Renato Cortese, l’assistente Capo della polizia Emanuele Filiberto ha consegnato al figlio del magistrato ucciso dalla mafia, Manfredi - in rappresentanza della famiglia - la maglia ufficiale dell'Inter, squadra di cui il giudice era tifoso. Sul retro impresso il nome Paolo Borsellino.

La maglia è stata realizzata dalla società nerazzurra su iniziativa del poliziotto dell’ufficio Scorte che, negli anni antecedenti alla Strage di via D’Amelio, in qualità di capo scorta era stato a fianco del Giudice Paolo Borsellino. "Spinto dal condivisibile proposito di onorare la memoria del magistrato a cui era legato da sinceri sentimenti di affetto, amicizia e stima - si legge in una nota - nelle scorse settimane aveva chiesto la realizzazione della maglia alla società di Milano. I dirigenti dell'Inter hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, facendo arrivare la maglietta che oggi è stata donata alla sua famiglia.

Gallery