Droga e munizioni nascoste in un magazzino a Ciaculli, arrestato un giovane

Aveva trasformato un magazzino a Ciaculli in una centrale dello spaccio ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Francesco Di Pace Samuele, 22enne della zona, dovrà rispondere anche di possesso illegale di munizioni. Gli agenti, insospettiti dal continuo viavai di gente, hanno fatto irruzione nell'immobile.

All'interno hanno trovato 100 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana - in parte già suddivisa in dosi -, quattro bilancini digitali, un coltello con lama sporco di droga, bustine per il confezionamento e un foglio sul quale erano stati annotati nomi e rispettivi costi di accessori utili all'allestimento di una piantagione indoor.

Trovate e sequestrate anche 2067 cartucce per fucile da caccia di vario calibro, sul cui possesso il giovane non ha saputo fornire valide giustificazioni.