Operazione Tornado. Orlando "Importante sottrarre territorio al controllo criminale"

"Esprimo il mio apprezzamento e ringraziamento agli inquirenti e ai carabinieri per l'operazione che ha permesso oggi di smantellare una organizzazione criminale e mafiosa per lo spaccio di droga a Palermo, considerata una delle più attive della Sicilia occidentale". Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando in merito all'operazione Tornado svolta oggi dai carabinieri per il contrasto dello spaccio di stupefacenti in città. "Sottrarre porzioni del territorio alle organizzazioni criminali e allo spaccio - ha concluso il sindaco - è un passo fondamentale del percorso di liberazione della nostra città"

