Il clan di Brancaccio e il business delle ossa spezzate: i nomi dei 9 arrestati

Non solo rapine e spaccio di droga. Nell'operazione che all'alba di oggi ha assestato un duro colpo al mandamento di Brancaccio è emerso con prepotenza l'interesse dei clan verso il mercato delle truffe assicurative realizzate attraverso i cosiddetti "spaccaossa". Nove in tutto gli arresti disposti dalla Squadra Mobile. Le persone coinvolte sono tutte palermitane. Falsi incidenti ma fratture vere, provocate a vittime scelte in contesti sociali degradati per ottenere i rimborsi delle assicurazioni. A beneficiare delle liquidazioni del danno erano le casse di Cosa nostra, che intascava il denaro versando poche migliaia di euro agli 'spaccaossa' e agli altri partecipanti alla truffa.

I nomi degli arrestati

Michele Marino, nato a Palermo, 51 anni

Stefano Marino, nato a Palermo, 47 anni

Nicolò Giustiniani, nato a Palermo, 38 anni

Antonino Chiappara, nato a Palermo, 43 anni

Raffaele Costa, nato a Palermo, 54 anni

Pietro Di Paola, nato a Palermo, 29 anni

Ignazio Ficarotta, nato a Palermo, 33 anni

Sebastiano Giordano, nato a Palermo, 58 anni

Angelo Mangano, nato a Palermo, 40 anni