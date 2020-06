"Parcheggio gestito per conto di un boss di Pagliarelli", scatta il sequestro in via Pisacane

Appena tornato libero dopo una condanna per mafia, a luglio dell'anno scorso, il boss di Pagliarelli Giampiero Scozzari (nella foto) si sarebbe subito attivato per ricominciare a "lavorare" e, secondo la Procura, avrebbe anche messo le mani - attraverso un presunto prestanome - su un parcheggio a pagamento di via Pisacane, nel quartiere Oreto. Adesso l'attività, "New Parking srl", è stata sequestrata dalla guardia di finanza.

Secondo il procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma, che coordinano l'indagine, il titolare della società "New Parking srl", Serafino Moscatello, sarebbe un prestanome di Scozzari, che in passato è stato molto vicino al boss Gianni Nicchi. Per l'accusa Moscatello avrebbe gestito per conto di Scozzari il parcheggio e per questo è indagato per intestazione fittizia di beni, aggravata dall'aver favorito Cosa nostra.

Per aver un'idea del giro di affari dell'attività di via Pisacane, zona molto trafficata, basta pensare che una abbonamento mensile per il parcheggio al "New Parking" costava mediamente dai 150 ai 200 euro. Quando la guardia di finanza ha apposto i sigilli, all'interno dell'area c'erano una cinquantina di macchine posteggiate. La Procura invita adesso i proprietari dei mezzi a riprenderseli, visto che ovviamente non sono oggetto di sequestro.

Inoltre, in teoria, il parcheggio potrebbe riaprire anche in tempi brevi: il proprietario dell'area è infatti del tutto estraneo all'inchiesta, avendo solo dato in affitto l'immobile a Moscatello. Basterebbe quindi trovare un'altra azienda disposta a gestire l'attività per farla ripartire.