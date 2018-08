"E' vicino al boss Messina Denaro", sequestrati beni per 60 milioni all'imprenditore Savalle

Un impero da oltre sessanta milioni di euro, tra beni immobili e disponibilità finanziarie, è stato sequestrato a Giovanni Savalle, esperto fiscale-tributario e imprenditore del settore alberghiero e immobiliare ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Palermo e dai carabinieri del Ros.

L'inchiesta che ha portato al maxi sequestro è stata coordinata dalla Dda di Palermo. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani.

Per la finanza Savalle, ragioniere iscritto all'albo dei commercialisti e imprenditore alberghiero - suo il resort Kempisnky di Mazara del Vallo - sarebbe uno dei "tesorieri" del superlatitante Matteo Messina Denaro Recentemente è stato rinviato a giudizio per falso in bilancio in concorso con il titolare del laboratorio di analisi e ambulatorio palermitano Locorotondo. Gli inquirenti hanno trovato Savalle di ritorno dalla Svizzera con documenti che fanno pensare all'apertura di una serie di conti esteri.

