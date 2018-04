Colpo al patrimonio dei Riina, sequestro beni da 600 mila euro al fratello del boss

I carabineri di Trapani hanno sequestrato un appartamento da 10 vani, conti correnti e polizze assicurative. Per gli investigatori i redditi dichiarati da Gaetano Riina, in carcere dal 2011, sarebbero in contrasto con il valore dei beni a lui riconducibili