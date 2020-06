Le mani della mafia a Milano grazie a un prestanome: sequestrati due centri scommesse

Provvedimento d'urgenza eseguito dalla guardia di finanza. Attività gestite da una società palermitana e per gli inquirenti riconducibili a due indagati (attualmente in carcere) nell'ambito dell'operazione "All in". In una cassaforte c'erano 100 mila euro in contanti