Salvini: "I boss sono più sicuri in cella che a casa con amici e parenti"

"Ho scoperto che il ministro Bonafede sta preparando una norma per riportare in carcere i 400 mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti usciti. Spero che non sia troppo tardi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Blogsicilia.it. "Non stiamo parlando di chi ha rubato un sacchetto di mele al supermercato ma di detenuti in massima sicurezza al 41bis e non si capisce come ci si possa infettare se si è in cella da soli". Secondo Salvini "probabilmente" i boss, sotto il profilo del Covid-19, sono "più sicuri in cella che a casa con amici e parenti". Il leader della Lega ha poi aggiunto: "Vedere ai domiciliari gente condannata all'ergastolo è irrispettoso nei confronti delle vittime di mafia, camorra e 'ndrangheta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.